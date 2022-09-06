Новосибирец заснял мануленка из зоопарка, который учится греть лапки на хвостике

Котенок учится ставить лапки на хвостик. Фото: Кадр из видео\Роман Паулов
В Новосибирском зоопарке котенок манула изо всех сил готовится к зимним холодам и уже начал учиться греть лапки на хвостике. Когда-то такой «лайфхак» уже сделал популярным его старшего товарища Зеленогорска.
У малыша пока освоение такой техники идет с перебоями, но он уже делает большие успехи. Их и заснял на видео новосибирец Роман Паулов. За два дня ролик набрал 44 тысячи просмотров.
Напомним, летом 2022 года у манулов из Новосибирского зоопарка родились шестеро котят.
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