Новосибирец заснял мануленка из зоопарка, который учится греть лапки на хвостике

Котенок учится ставить лапки на хвостик. Фото: Кадр из видео\Роман Паулов

В Новосибирском зоопарке котенок манула изо всех сил готовится к зимним холодам и уже начал учиться греть лапки на хвостике. Когда-то такой «лайфхак» уже сделал популярным его старшего товарища Зеленогорска.

У малыша пока освоение такой техники идет с перебоями, но он уже делает большие успехи. Их и заснял на видео новосибирец Роман Паулов. За два дня ролик набрал 44 тысячи просмотров.

Напомним, летом 2022 года у манулов из Новосибирского зоопарка родились шестеро котят.

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