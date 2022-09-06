Погода в Новосибирске 6 сентября 2022 года: тепло и дождливо

Ожидается теплая и дождливая погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске 6 сентября 2022 года будет теплой, но дождливой. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Ночью будет прохладно — +9…+11 градусов, днем же воздух прогреется до +19…+21 градуса. Местами по городу пройдет небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, — рассказали синоптики.

По области ожидается аналогичная дождливая и ветреная погода, но днем будет значительно жарче — до +28 градусов.

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