Погода в Новосибирске 6 сентября 2022 года: тепло и дождливо

Ожидается теплая и дождливая погода.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске 6 сентября 2022 года будет теплой, но дождливой. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
— Ночью будет прохладно — +9…+11 градусов, днем же воздух прогреется до +19…+21 градуса. Местами по городу пройдет небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, — рассказали синоптики.
По области ожидается аналогичная дождливая и ветреная погода, но днем будет значительно жарче — до +28 градусов.
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