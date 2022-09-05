В Новосибирской области завершились поиски 56-летнего мужчины, ушедшего из интерната. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирской области завершились поиски 56-летнего мужчины, ушедшего из интерната. Об этом сообщили волонтеры-поисковики.
— Мужчина сам добрался до родных, проживающих в другом районе Новосибирской области, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, сибиряк пропал в воскресенье, 4 сентября, в Искитимском районе. И добрался самостоятельно до родных, живущих в селе Криводановка в Новосибирском районе. Поиски его завершились в понедельник, 5 сентября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер