В Новосибирской области завершились поиски 56-летнего мужчины, ушедшего из интерната. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области завершились поиски 56-летнего мужчины, ушедшего из интерната. Об этом сообщили волонтеры-поисковики.

— Мужчина сам добрался до родных, проживающих в другом районе Новосибирской области, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, сибиряк пропал в воскресенье, 4 сентября, в Искитимском районе. И добрался самостоятельно до родных, живущих в селе Криводановка в Новосибирском районе. Поиски его завершились в понедельник, 5 сентября.

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