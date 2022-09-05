В Новосибирске ремонт тепломагистрали на Шамшиных завершат к 15 сентября

В Новосибирске ремонт тепломагистрали на улице Шамшиных завершат к 15 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске ремонт тепломагистрали на улице Шамшиных завершат к 15 сентября. Об этом сообщили в мэрии города.

— Особое внимание мы уделяем ремонту не только теплосетей и восстановлению теплоснабжения, но и восстановлению дорожного полотна на отремонтированном участке, — пояснил мэр города Анатолий Локоть. — Так, нарушенное асфальтовое покрытие на одном из участков улицы Семьи Шамшиных, блокирующее доступ к инфекционной больнице и станции скорой помощи, было восстановлено в кратчайшие сроки.

Магистральная сеть на Шамшиных снабжает теплом 80 объектов, в числе которых 43 многоквартирных дома, 8 медучреждений и одно детское образовательное. Ремонтируется там участок протяженностью полкилометра. Работы уже завершены на участке от пересечения улицы Семьи Шамшиных и улицы Фрунзе до перекрестка с улицей Романова. На участке от улицы Романова до перекрестка с Потанинской уже отремонтировали теплосети — далее рабочие должны привести в порядок асфальт.

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