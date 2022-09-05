В Новосибирске во дворе жилого дома загорелась иномарка

В Новосибирске иномарка загорелась во дворе жилого дома. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске иномарка загорелась во дворе жилого дома. ЧП случилось днем в понедельник, 5 сентября. Произошедшее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— На Высоцкого, 39, загорелся седан Nissan Cefiro, — сообщили в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Информации о пострадавших не поступало.

На кадрах ролика, снятого сибиряками, видно, что пламя охватило переднюю часть машины, припаркованной во дворе жилого дома.

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