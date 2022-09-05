Под Новосибирском нашли 63-летнего грибника, заблудившегося в лесу

Мужчина провел в лесу ночь. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Под Новосибирском успешно завершились поиски 63-летнего мужчины, заблудившегося в лесу во время сбора грибов. Пошел за грибами он вместе с друзьями, однако в условленное время к машине не вышел. В лесу сибиряк блуждал с 4 сентября.

— Поисковики услышали слабый отклик. Пошли на него, но нашли только свежесрезанные грибы. Очень удивились, потому что не было никого в лесу. Они передали информацию, что слышали отклик. И через некоторое время мужчину нашли, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских. — Мужчина уже дома с родными. Никого ущерба для здоровья, кроме некомфортной ночёвки в лесу.

По ее словам, когда мужчина понял, что заблудился, он подготовился к ночевке в лесу. На утро следующего дня он пытался выйти к людям, тогда его и нашли спасатели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер