В Новосибирской области ожидаются перепады температур и грозы

В области ожидаются перепады температур с +3 до +30 градусов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области ожидаются перепады температур с +3 градусов ночью до +30 градусов днем. Также на регион обрушатся грозы, а скорость ветра местами будет достигать 23 метра в секунду.

В столице Сибири не будет таких колоссальных разниц в дневных и ночных температурах, однако сильные дожди и ветры в город придут.

— Во вторник, 6 сентября, ночью ожидается +9…+11 градусов, днем — +19…+21 градус. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В среду, 7 сентября, ночью температура воздуха составит +12…+14 градусов, пройдет небольшой дождь. Днем потеплеет до +26…+28 градусов. Осадков не ожидается. Ветер южный 9-14 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду. В четверг, 8 сентября, ночью ожидается +10…+12 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Днем — +16….+18 градусов, преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду с порывами до 19 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По словам синоптиков, сильнее всего непогода будет бушевать в северных и северо-западных частях области. Там будет и холоднее, и ветренее, и дождливее. Причем дожди обещают только в ночное время.

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