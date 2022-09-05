Новосибирцы поделились планами на осенний отпуск

Жители Новосибирска рассказали о своих планах на осенний отпуск.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Новосибирска рассказали о своих планах на осенний отпуск. Опрос провел сервис SuperJob.
Так, 15% респондентов проведут отпуск дома. Еще 6% опрошенных хотят поехать на дачу.
− 10% планируют поездку по России. Самые популярные туристические направления для отдыха осенью у новосибирцев − Черноморское побережье, Санкт-Петербург и Москва, − показал опрос.
Еще 3% отправятся за границу. В осенний период чаще всего выбираются в Турцию, Египет и Грузию.
54% новосибирцев не планируют брать отпуск на осень.
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