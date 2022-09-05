В Бердске автомобилистка сбила мужчину на пешеходном переходе

В Бердске женщина за рулем иномарки сбила мужчину, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Бердску

В Бердске женщина за рулем иномарки сбила мужчину, переходившего дорогу. ДТП случилось утром в понедельник, 5 сентября.

— В 8:40 36-летняя женщина за рулем автомобиля Suzuki ехала по улице Маяковского в сторону улицы Кутузова. Поворачивая налево на улицу Красная Сибирь у дома № 15 он сбила 45-летнего мужчину, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — сообщила КП-Новосибирск инспектора по безопасности дорожного движения бердской ГИБДД Юлия Ракунова.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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