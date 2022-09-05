Сибирячке в баре прожгли пиджак и штаны углями от кальяна

Угли упали на вещи и прожгли их. Фото: предоставлено героем публикации

Жительнице Новосибирска угли от кальяна прожгли штаны и пиджак. Инцидент произошел в одном из баров на улице Карла Маркса.

- Мы с подругами заказали паровой коктейль (кальян). Нам его принесли, все было хорошо . Прошло 20 минут, мне передают трубку от него, и я вижу, как угли летят на меня и одежду. В итоге они прожгли мне штаны и пиджак, - рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.

По словам сибирячки, она думали, что сотрудники бара решат ситуацию на месте.

- Мы попросили камеры, чтобы персонал увидел, что мы не виноваты. Нам сказали, что доступа к ним нет. Нам вернули деньги за кальян, и я написала претензию. Попросила возместить мне стоимость вещей. Позже со мной связалась управляющая и сказала, что нужна экспертиза, что вещи непригодны к носке, - говорит девушка.

Девушка планирует довести дело до конца и добиться того, чтобы ей возместили ущерб.

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