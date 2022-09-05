В Новосибирске 6 сентября установят доску памяти в честь погибшего на Украине Камиля Хабибназарова

Мемориальную доску в честь погибшего на Украине ефрейтора Камиля Хабибназарова установят в Новосибирске. Фото: стоп-кадр из видео / Городской гражданско-патриотический центр

Мемориальную доску в честь погибшего на Украине ефрейтора Камиля Хабибназарова установят в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии города.

Мероприятие состоится во вторник, 6 сентября. Начало запланировано на 12:00. Доску установят у центрального входа школы №24, где учился герой.

− В церемонии примет участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, − отметили в публикации.

С 2007 по 2016 годы Камиль Хабибназаров учился в школе №24. Занимался в патриотическом центре «Витязь». Окончив 9 класс, он поступил в Новосибирский колледж геодезии и картографии. После Камиль прошел службу в ВСРФ и остался в армии по контракту.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в мэрии Новосибирска согласовали доску памяти героя спецоперации Камиля Хабибназарова.

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