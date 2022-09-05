Под Новосибирском ищут 56-летнего мужчину, который ушел из интерната

В Искитимском районе Новосибирской области пропал 56-летний Виктор Тулинов. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Искитимском районе Новосибирской области пропал 56-летний Виктор Тулинов. Мужчина самовольно ушел из интерната, где проживал, в воскресенье, 4 сентября. Найти его самостоятельно сотрудники не смогли и обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

— Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы с залысиной, серые глаза, — сообщается в ориентировке «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения он был одет в темную клетчатую рубашку, черные сланцы и темную кепку.

Как отмечают поисковики, мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Виктор или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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