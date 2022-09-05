В Новосибирске «Тойота» сбила 14-летнего подростка на пешеходном переходе

Женщина на «Тойоте» сбила 14-летнего подростка. Фото: Госавтоинспекция НСО
В понедельник, 5 сентября, в Первомайском районе женщина на «Тойоте» наехала на 14-летнего подростка. Пострадавшего забрали в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
ДТП произошло в 18:14. Сибирячка двигалась на автомобиле Toyota RAV4.
− У дома №5 по улице Маяковского женщина наехала на пешехода. Подросток пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, − рассказали в ГИБДД.
Мальчика госпитализировали. На месте аварии работает экипаж ДПС.
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