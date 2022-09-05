В Новосибирске осудили директора агентства недвижимости за хищение 15,3 миллионов рублей

Мошенница проведет в колонии 5 лет. Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор новосибирского агентства недвижимости получила 5 лет колонии за хищение 15,3 миллионов рублей. Она год обманывала людей, которые хотели купить или продать через нее квартиры. А также обворовала банк.

— Была доказана виновность подсудимой в 8 эпизодах. Ущерб по делу составил 15,3 миллиона рублей, с целью его возмещения на имущество женщины наложен арест на сумму более 7,6 миллионов рублей, — сообщили в Октябрьском районном суде.

Подсудимую приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовали на 500 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер