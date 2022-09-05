В Новосибирской области мужчина после ссоры с девушкой поджег ее дом

В Краснозерском районе Новосибирской области мужчина поджег дом своей девушки, чтобы отомстить после ссоры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснозерском районе Новосибирской области мужчина поджег дом своей девушки, чтобы отомстить после ссоры. ЧП случилось ночью третьего сентября. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

— В полицию поступило сообщение о возгорании дома в Краснозерском районе. Пожар удалось оперативно потушить, фасад получил незначительные повреждения. Прибывшие на место полицейские осмотрели место ЧП и предположили, что причиной мог стать поджог, — сообщили в областном МВД.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого: им оказался 37-летний местный житель, который ранее уже привлекался за кражу. Выяснилось, что сибиряк поссорился со своей девушкой, и когда она ушла к родственникам, решил ей отомстить и поджег ее дом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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