13-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбили. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске ищут водителя, сбившего 13-летнего мальчика. Автомобиль наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу.

— 24 августа 2022 года в 16:10 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Новосибирская и в пути следования напротив дома №8 сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП, — рассказали в городском ГИБДД.

13-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбили. Подросток получил различные травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя. Свидетелям по данному ДТП необходимо обратиться в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску по телефону: 232-23-51.

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