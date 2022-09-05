В России запустили сервис-помощник для малого бизнеса

Фото: МСП.РФ

Корпорация МСП запустила сервис «Центр поддержки инвестиционного кредитования» на Цифровой платформе МСП.РФ. Его задача - консультирование предпринимателей по вопросам получения кредита в рамках новой государственной программы льготного инвестиционного кредитования для производственных МСП, предприятий в сфере транспортировки и хранения, а также гостиниц. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Центр будет работать по трем направлениям: консультирование предпринимателей по льготной программе, помощь в структурировании инвестиционных проектов для получения льготного кредита, поддержка при направлении инвестиционного проекта в банк и помощь в коммуникации с ним.

Напомним, в августе Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о льготном кредитовании МСП. Главная особенность - низкие ставки: 3% для среднего бизнеса и 4,5% - для малого и микробизнеса, что вдвое ниже ключевой. Для того чтобы получить кредит на льготных условиях, представители бизнеса могут обратиться в 48 различных банков по всей России. Общий объем реализуемых денежных средств на 2022 год - до 50 млрд рублей.

Цифровая платформа МСП.РФ - это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.