В Новосибирске на берегах водоемов проведут пять субботников

На берегах водоемов в Новосибирске проведут пять субботников.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На берегах водоемов в Новосибирске проведут пять субботников. Об этом сообщили в мэрии города.
Субботники организуют в рамках экологической акции «Чистый берег». В них примут участие волонтеры и студенты из университетов, которые входят в Ассоциацию «зеленых» вузов России.
Первое экологическое мероприятие состоится 10 сентября в 12:00. Будут убирать берег реки Оби в микрорайоне Шлюз.
Второй субботник пройдет 17 сентября в 12:00. Место − пойма реки Каменки.
20 сентября волонтеры и студенты приступят к уборке мусора на берегу Оби вблизи Заельцовского парка. Субботник начнется в 12:00.
24 сентября в 12:00 начнут убирать берег Новосибирского водохранилища на территории Чемского бора.
Пятый субботник состоится 1 октября в 12:00 на Михайловской набережной.
Перчатки и мешки для мусора выдадут на месте.
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