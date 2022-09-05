В Новосибирске на берегах водоемов проведут пять субботников

На берегах водоемов в Новосибирске проведут пять субботников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На берегах водоемов в Новосибирске проведут пять субботников. Об этом сообщили в мэрии города.

Субботники организуют в рамках экологической акции «Чистый берег». В них примут участие волонтеры и студенты из университетов, которые входят в Ассоциацию «зеленых» вузов России.

Первое экологическое мероприятие состоится 10 сентября в 12:00. Будут убирать берег реки Оби в микрорайоне Шлюз.

Второй субботник пройдет 17 сентября в 12:00. Место − пойма реки Каменки.

20 сентября волонтеры и студенты приступят к уборке мусора на берегу Оби вблизи Заельцовского парка. Субботник начнется в 12:00.

24 сентября в 12:00 начнут убирать берег Новосибирского водохранилища на территории Чемского бора.

Пятый субботник состоится 1 октября в 12:00 на Михайловской набережной.

Перчатки и мешки для мусора выдадут на месте.

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