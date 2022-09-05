Под Новосибирском водитель «Лады» вылетел в кювет и разбился насмерть

Водитель умер в больнице. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП. «Лада» с 15-летней пассажиркой вылетела в кювет и опрокинулась. Произошло ДТП ночью 4 сентября.

— 36-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина» двигался со стороны села Баган в сторону Карасука. На 210 километре он не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся, — рассказали в Госавтоинспекции по региону.

В ДТП серьезно пострадал водитель. Его доставили в больницу, там он и умер в течение суток. Также различные травмы получила 15-летняя пассажирка. Сейчас она в больнице.

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