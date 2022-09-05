Под Новосибирском 83-летняя пенсионерка заблудилась в лесу, уйдя за грибами

В Колыванском районе Новосибирской области пропала 83-летняя Нина Федоровна Сабенина. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Колыванском районе Новосибирской области пропала 83-летняя Нина Федоровна Сабенина. Женщина заблудилась, отправившись в лес за грибами, в районе сел Вьюны и Новотроицк 5 сентября. Сейчас ее ищут полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 162 сантиметра, нормально телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в красную кофту, черные брюки, темно-синие резиновые сапоги и светлую панаму. С собой у нее было красное пластиковое ведро.

Если вам известно что-нибудь о том, где может быть Нина Федоровна или вы просто видели ее, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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