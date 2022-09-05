Компания экс-главы Минтранса РФ поставит Новосибирску троллейбусы по лизингу

Новосибирск арендует 9 троллейбусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске подрядчиком на поставку лизинговых троллейбусов стала компания, принадлежащая экс-министру транспорта РФ Евгению Дитриху. На 9 троллейбусов город потратит более 413 миллионов рублей.

— Троллейбусы, которые город собирается арендовать, должны быть произведены в текущем году и ранее не эксплуатировались. По характеристикам они должны быть оборудованы мягкими пассажирскими креслами в количестве не менее 30 штук, кнопками вызова водителя, площадкой для инвалидов-колясочников и климат-контролем. Вместимость должны быть не менее 90-100 человек, — указано в данных с сайта госзакупок.

Кроме того, в троллейбусах должна быть система отслеживания состояния водителя, а также черные ящики для записи параметров движения и видеокамеры.

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