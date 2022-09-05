В Новосибирске пропала 81-летняя пенсионерка в домашних тапочках

Пенсионерка в домашних тапочках пропала в Новосибирске. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске ищут 81-летнюю Валентину Харину (Устюжанину). Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Женщина пропала 30 августа в Центральном районе Новосибирска. Она ушла из дома и не вернулась.

− Заявка поступила от соседки пропавшей. Они хорошо общаются. Вообще, наша пропавшая – очень коммуникабельный человек, у нее много подруг. И она часто уезжала в гости. Но соседка всегда была в курсе ее местонахождения. Ночью накануне пропажи пенсионерка зашла к соседке и сказала, что плохо себя чувствует. Попросила вызвать скорую, − поделилась подробностями Алеся Яблонских.

По словам руководителя поисково-спасательного отряда, медики осмотрели женщину. Госпитализация ей не потребовалась. А уже на следующий день пенсионерка перестала выходить на связь.

− В квартиру приехала родня бабушки. Но ее на месте не оказалось. Мы проверили медицинские учреждения – туда она не обращалась. На скорой ее тоже не забирали, − добавила Алеся.

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, карие глаза.

Была одета в розовую блузку, черные брюки и бордовые домашние тапочки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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