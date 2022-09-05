В Новосибирске лихач получил ограничение свободы за ДТП на Георгия Колонды

Виновник ДТП полностью признал вину Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирец получил срок за травмы водителя в столкновении KIA Sorento и Toyota Vitz на перекрестке. ДТП произошло ранним утром 9 марта 2022 года на улице Георгия Колонды.

44-летний водитель KIA Sorento спешил в сторону Красного проспекта и выехал на перекресток с улицей Светлановской. Затем стал поворачивать налево и не пропустил автомобиль Toyota Vitz.

В результате столкновения водитель «Тойоты» получил тяжелые травмы: осколочный перелом тазобедренного сустава со смещением, рану левого колена и на треть утратил трудоспособность. В полиции возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью.

- Водитель KIA полностью признал вину, просил рассмотреть дело в особом порядке. Судимости не имеет, на иждивении есть двое детей. Ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Приговором Заельцовского районного суда он признан виновным, в связи с чем ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев, - сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Артур Баянов.

Приговор в законную силу не вступил.

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