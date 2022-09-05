В Новосибирске гэбээровцы дважды выезжали в магазин, чтобы усмирить пьяного посетителя

Фото: пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

3 сентября в 21.13 из магазина на улице Кубовой поступил сигнал тревоги. Прибывшему на вызов экипажу ГБР администратор пояснила, что нажала тревожную кнопку, так как пьяный мужчина мешал продавцам работать, но пару минут назад ушел. Не успел экипаж ГБР отъехать от магазина, как оттуда вновь поступил вызов. Хулиган вернулся и продолжил приставать к продавцам. Бойцы ГБР выпроводили нарушителя на улицу.

3 сентября в 22.26 ГБР ГВАРДИИ была вызвана в алкомаркет на улице Гурьевской. Там хулиганил и приставал к посетителям молодой мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии. Когда бойцы ГБР вошли в помещение, он с угрозами накинулся и на них. «Гвардейцы» вывели агрессивного посетителя на улицу, где тот успокоился.

3 сентября в 3.03 возле магазина по продаже алкогольной продукции на улице Геодезической произошла драка. Несмотря на то, что группа быстрого реагирования прибыла туда через 5 минут, хулиганов «гвардейцы» не застали - те самостоятельно покинули место правонарушения. А вот в 3.39, когда нарушители снова вернулись к магазину и продолжили шуметь, утихомирили их уже бойцы ГБР-73.

4 сентября в 21.55 сигнал тревоги в дежурную часть ГВАРДИИ поступил из магазина на улице Д. Давыдова. Пьяный мужчина приставал к посетителям, мешал работать продавцам, и они вызвали охрану. Нарушитель был выведен из магазина бойцами ГБР. Позже, в 22.24, когда он опять пришел в магазин, продавцы снова вызвали группу быстрого реагирования. Заметив это, хулиган не стал дожидаться приезда ГБР и покинул магазин самостоятельно.

Несмотря на повторность правонарушений, сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ не стали передавать в полицию никого из задержанных, ограничившись профилактическими беседами с ними.