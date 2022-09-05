Сибирячка отсудила 200 тысяч за затопленную после капремонта квартиру в Новосибирске

Подрядчик не закончил ремонт кровли и чердак оказался завален снегом Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске собственница квартиры засудила Фонд модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области за испорченные потолки. Решение по иску опубликовал Октябрьский районный суд.

Инцидент случился в 2020 году, во время капремонта двускатной кровли в многоквартирном доме. Подрядчик получил задание выполнить ремонт кровли, однако не успел закончить его к зиме.

- На крыше было убрано кровельное полотно на 50 кв.м., в чердаке скопилось много снега. В кухне образовались сырые пятна и скопилась вода на натяжном потолке, в зале потолок провис на 1,3 метра. В ванной образовались черные пятна, в комнатах и коридоре отслоились обои, – сообщили эксперты в акте осмотра.

Эксперты насчитали более 197 тысяч рублей ущерба. Хозяйка квартиры подала в суд на Фонд модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области и подрядчика ООО «СЛБК».

Фонд просил отказать в иске, так как не оказывает возмездные услуги по договору. Представитель подрядчика в суд не явился.

- В силу Жилищного кодекса РФ региональный оператор несет ответственность перед собственниками помещений за последствия неисполнения обязательств подрядчика по капремонту. Взыскать материальный ущерб в размере 197 917 рублей 20 копеек и судебные расходы, всего – 205 867 рублей 20 копеек, – решил Октябрьский районный суд.

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