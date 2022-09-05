Прокуратура начала проверку после гибели туристов. Фото: БЕЗБОРОДОВА Кристина

Прокуратура проверит новосибирскую фирму после гибели туристов на Камчатке. Напомним, 3 сентября стало известно, что во время восхождения на Ключевскую сопку с высоты 4 200 метров сорвались пятеро человек и погибли. Всего в группу входило два гида и 10 туристов, трое из которых остались в лагере на тысячу метров ниже. Вскоре число погибших увеличилось на еще одного человека, а в понедельник, 5 сентября, их стало уже 8.

— Прокуратура с привлечением органов контроля проверит соблюдение сотрудниками указанной организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам — гидам, — сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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