В Новосибирске 21-летний повар получил срок за смерть пенсионера после удара кулаком

От удара пенсионер попал в больницу и скончался через два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 21-летний повар ударил пожилого инвалида кулаком – тот скончался в больнице. Конфликт случился в ночь на 3 января возле дома на улице Плахотного, 21.

Подсудимый встретил пенсионера на улице, у них произошла перепалка. Молодой человек ударил его два раза, потерпевший попал в больницу с тупой травмой головы, внутричерепной гематомой и переломом челюсти. В марте пенсионер скончался в больнице от отека мозга. Юношу виновного в смерти мужчины, арестовали.

- Подсудимый частично признал вину, пояснив, что конфликт начал пенсионер. Говорил, что тот якобы замахнулся на него. Однако в силу заболевания потерпевший не мог оказывать сопротивления, во многих ситуациях вел себя, как ребенок. Ранее молодой человек был не судим, работал помощником шеф-повара, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Ножевая.

Суд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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