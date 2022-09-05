В Новосибирске улицу Петухова переименовали в честь известного диджея. Фото: АСТ-54
В Новосибирске кто-то переименовал улицу Петухова. Новая табличка появилась на здании №74. Снимок опубликовали в группе «АСТ-54».
Как можно увидеть по фото, на стене здания Сбербанка висит табличка «Улица Армина ван Бюрена 74». Ее вид полностью повторяет таблички, на которых указывают названия улиц в городе.
Армин ван Бюрен – это известный диджей и продюсер из Нидерландов. Он является обладателем многих престижных наград.
Неизвестно, кто «переименовал» улицу Петухова. По всей видимости, это была чья-то шутка.
В комментариях новосибирцы поделились своим мнением о произошедшем.
− Вот это поворот!
− Бред какой-то, − написали пользователи Сети.
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