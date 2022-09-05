В Новосибирске улицу Петухова переименовали в честь известного диджея. Фото: АСТ-54

В Новосибирске кто-то переименовал улицу Петухова. Новая табличка появилась на здании №74. Снимок опубликовали в группе «АСТ-54».

Как можно увидеть по фото, на стене здания Сбербанка висит табличка «Улица Армина ван Бюрена 74». Ее вид полностью повторяет таблички, на которых указывают названия улиц в городе.

Армин ван Бюрен – это известный диджей и продюсер из Нидерландов. Он является обладателем многих престижных наград.

Неизвестно, кто «переименовал» улицу Петухова. По всей видимости, это была чья-то шутка.

В комментариях новосибирцы поделились своим мнением о произошедшем.

− Вот это поворот!

− Бред какой-то, − написали пользователи Сети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber