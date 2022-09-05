Зоозащитница спасла трехлапого котенка под Новосибирском

Студентка приютила трехлапого котенка. Фото: Алена Ищенко, предоставлено приютом "Кошкино лукошко"
Сибирячка Алена Ищенко спасла трехлапого котенка из села под Новосибирском. Руководитель приюта «Кошкино лукошко» рассказала КП-Новосибирск подробности:
- Полтора месяца назад дети нашли двух котят без мамы в селе под Новосибирском. Местные жители скинули информацию, и мы забрали малышей. Кошечка Дара была на трех лапках, заднюю может крысы отгрызли, чуть ниже колена была культя, – сообщила КП-Новосибирск Алена Ищенко. – Сестренка Дары была в порядке.
Зоозащитница привила котят и стала пристраивать – через несколько недель Дара нашла хозяйку. Молодая студентка сжалилась и забрала котенка к себе.
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