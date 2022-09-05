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Происшествия5 сентября 2022 7:23

Момент с перевернувшимся на площади Труда в Новосибирске автомобилем каршеринга попал на видео

Пострадали два человека
Анастасия ХРОМЫХ
Появилось видео ДТП с участием автомобиля каршеринга. Фото: Госавтоинспекция НСО

Появилось видео ДТП с участием автомобиля каршеринга. Фото: Госавтоинспекция НСО

Появилось видео ДТП с участием автомобиля каршеринга. Запись с городских камер опубликовали в соцсетях.

Напомним, авария произошла в ночь на понедельник, 5 сентября, на площади Труда. Машина вылетела с дороги и перевернулась.

Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области, за рулем находилась 23-летняя девушка. Она ехала на автомобиле марки Volkswagen Polo.

− У дома №1 по улице Широкая иномарка наехала на бордюрный камень и перевернулась, − отметили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали девушка-водитель и ее пассажир − 42-летняя женщина. Обеих забрали в больницу.

Судя по записям с городских камер, машина ехала на большой скорости. По какой причине водитель съехала с дороги – неизвестно.

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