В Новосибирске перед судом предстанет мужчина, который убил знакомого и выкинул его тело на свалку

В Новосибирске будут судить мужчину, убившего знакомого на почве ревности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить мужчину, убившего знакомого на почве ревности и выкинувшего его тело на свалку. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.

Напомним, все произошло 28 июня 2022 года в одном из домов Октябрьского района. Как рассказывали в Следственном комитете, пьяный 38-летний мужчина приревновал подружку к 51-летнему бывшему ухажеру. В итоге конфликт перерос в драку. В какой-то момент обвиняемый схватил нож и ударил им оппонента в области шеи. От полученного повреждения мужчина скончался.

После этого обвиняемый замотал труп в полиэтиленовую пленку и выбросил на свалку. 30 июня тело обнаружили на полигоне бытовых отходов.

38-летнего мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Обвинительное заключение уже утвердил прокурор Октябрьского района.

− Уголовное дело рассмотрит по существу октябрьский районный суд, − уточнили в прокуратуре.

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