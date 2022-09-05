Суд приговорил к условному сроку полицейского, который не предотвратил убийство под Новосибирском

Под Новосибирском осудили полицейского, который не смог предотвратить убийство из-за халатности. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В городе Бердск под Новосибирском осудили сотрудника правоохранительных органов, который проигнорировал звонки в дежурную часть. В полицию пытались дозвониться соседи женщины, которой муж угрожал убийством. Подсудимый не направил на место экипаж, и убийца сделал то, что планировал. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

– 5 сентября Бердский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении дублера помощника оперативного дежурного дежурной части Отдела МВД России по городу Бердску Д.Ю., – сообщили в прокуратуре.

В прошлом году с 28 по 29 марта полицейский находился на посту. В дежурную часть много раз звонили соседи жертвы, но подсудимый проигнорировал все сообщения. 39-летний мужчина зарезал свою жену, покалечил отца и сам рассказал все полицейским.

Сотрудника, проигнорировавшего звонки, осудили за халатность по части 2 статьи 293 УК РФ. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Также он не сможет занимать должности в госорганах в течение двух лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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