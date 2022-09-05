Пятерых новосибирцев на сапах волнами унесло далеко от берега на Обском море. Фото: МАСС.

В Новосибирске на Обском водохранилище помощь понадобилась пятерым новосибирцам. Их на сапах волной отнесло далеко от берега. Самостоятельно вернуться на сушу они не могли. На поиски вышел катер со спасателями. Выяснилось, что троих спортсменов-любителей на SAP досках унесло за 800 метров от берега.

– Спасатели обнаружили на воде двух молодых людей 1991 года рождения и 2000 года рождения, а также девушку 1999 года рождения. Их взяли на борт катера. При транспортировании спортсменов-любителей в сторону берега на воде заметили ещё двоих человек на SAP досках. Выяснилось, что это на помощь молодым людям отправились мужчина 1961 г.р. и женщина 1988 г.р., которых также волной и ветром уже отнесло далеко от берега. «Спасателей» тоже подняли на борт катера, – рассказали в службе МАСС.

Всех пятерых доставили на берег. Помощь врачей никому не потребовалась.

Спасатели напомнили, что для таких занятий нужно подбирать подходящую погоду и время года.

Кататься на сапах можно в солнечную и безветренную погоду. При этом нужно надевать спасательные жилеты и гидрокостюмы.

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