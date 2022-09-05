В Бердском заливе под Новосибирском рыбак наткнулся на утопленника. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В Бердском заливе под Новосибирском рыбак на лодке заметил в воде утопленника. Произошел инцидент в районе Морозово 3 сентября.
– На место сразу вызвали сотрудников полиции, – рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».
На кадрах к посту видно, что на утопленнике были плавательные трусы. Вероятно, мужчина утонул, когда купался.
Случившееся КП-Новосибирск прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области.
– По факту обнаружения тела следователи проводят проверку. Известно, что погибшему было 47 лет. В октябре бы исполнилось 48, – уточнили в Следственном комитете.
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