В Бердском заливе под Новосибирском рыбак наткнулся на утопленника. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Бердском заливе под Новосибирском рыбак на лодке заметил в воде утопленника. Произошел инцидент в районе Морозово 3 сентября.

– На место сразу вызвали сотрудников полиции, – рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что на утопленнике были плавательные трусы. Вероятно, мужчина утонул, когда купался.

Случившееся КП-Новосибирск прокомментировали в СК РФ по Новосибирской области.

– По факту обнаружения тела следователи проводят проверку. Известно, что погибшему было 47 лет. В октябре бы исполнилось 48, – уточнили в Следственном комитете.

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