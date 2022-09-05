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Происшествия5 сентября 2022 3:31

В Ленинском районе Новосибирска сгорел киоск с булочками и хлебом

На месте работали пожарные
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Ленинском районе Новосибирска сгорел киоск с булочками и хлебом.

В Ленинском районе Новосибирска сгорел киоск с булочками и хлебом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 5 сентября в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул киоск с хлебобулочными изделиями. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– На момент прибытия пожарных павильон по изготовлению и продаже хлебобулочных изделий горел открытым огнем. Ликвидировали открытое горение в 06:19, полностью потушили пожар в 07:57, – уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

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