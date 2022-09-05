В Ленинском районе Новосибирска сгорел киоск с булочками и хлебом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 5 сентября в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул киоск с хлебобулочными изделиями. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– На момент прибытия пожарных павильон по изготовлению и продаже хлебобулочных изделий горел открытым огнем. Ликвидировали открытое горение в 06:19, полностью потушили пожар в 07:57, – уточнили в ведомстве.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber