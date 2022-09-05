В Новосибирске 5-летняя девочка застряла в качели на детской площадке. Фото: МАСС.

Прогулка на детской площадке закончилась стрессом для 5-летней жительницы Новосибирска. Девочка застряла ногой в качели между металлической перекладиной и сиденьем. Родители не смогли освободить ребёнка сами, поэтому вызвали спасателей.

– Вызов поступил днем 4 сентября. Родители отвлекали ребенка телефонами, а спасатели освободили ногу при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, – рассказали в службе спасения МАСС.

Девочку осмотрели и передали родителям. Помощь врачей ей не понадобилась.

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