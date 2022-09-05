В Новосибирске хозяин выпустил крупного пса на самовыгул на детскую площадку. Фото: "Моя Первомайка".

В Первомайском районе Новосибирска на детской площадке заметили крупного пса. Животное туда на самовыгул выпустил хозяин. Ситуация возмутила горожан.

– Собака выбрала для времяпровождения детскую площадку на улице 1-ая Механическая. В качестве игрушки - мяч детей, игравших в коробке, – написали в паблике «Моя Первомайка».

Очевидцы утверждают, что напуганные ребятишки закрылись от собаки. Они ждали, когда крупное животное уйдет.

Комментаторы поста предложили написать заявление на владельца пса.

– Надо писать заявление участковому. Это вообще не шутки. Мне полиция делала замечание, что в 5 утра у подъезда с собакой стояла, а она без намордника! А тут вообще беспредел, – уверены новосибирцы.

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