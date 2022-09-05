В Новосибирске несколько улиц остались без света из-за повреждения провода. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске несколько улиц остались без света из-за повреждения провода. Об этом горожане сообщили в соцсети.

– На улице Титова рабочие копали и перерубили провод. Электроэнергии не было на улице Титова и на соседних улицах 4 сентября, – рассказали в паблике «АСТ-54».

Новосибирцы добавили, что света не было примерно до 8-ми вечера. Повреждение кабеля рабочие устранили. После этого электричество вернулось в дома горожан.

– Без происшествий никак не могут работать, –осудили новосибирцы работников, по вине которых произошло аварийное отключение.

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