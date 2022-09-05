В Новосибирске водитель «Оки» сбил мотоциклиста. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске на Советской улице «Ока» сбила мотоциклиста. Информация о ДТП появилась в соцсети. Авария произошла вечером 4 сентября.
Очевидцы сняли последствия ЧП на видео. На кадрах водитель «Оки» убеждал, что не заметил мотоциклиста.
– Я тебя не видел, у тебя свет плохо горит! – в досаде говорил водитель «Оки».
Мотоциклист с доводами был не согласен.
Водитель «Оки» возмущался с бутылкой алкоголя в руках. Потом он отдал её своей пассажирки. При этом парень заверил, что не пил и трезвый.
На фото к посту видно, что транспортные средства получили заметные повреждения.
Подробности аварии уточняются.
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