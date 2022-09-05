Рассказываем про пробки в Новосибирске 5 сентября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 5 сентября 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Заторы также образовались на улицам Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Тролеейной . Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Станционной, Широкой, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Пробки сковали улицы Ватутина, Станиславского и Котовского. Затор и на Октябрьском мосту.

На правом берегу сложно проехать по Кирова, Никитина и Добролюбова. В пробках стоят водители на улицах Военной и Татьяны Снежиной.

Уровень пробок на утро 6 сентября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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