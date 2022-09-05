В Новосибирской области осудили 21-летнего закладчика на каршеринговом авто

Бывший студент решил работать закладчиком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске уроженец Казахстана получил срок за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Подробности сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Чулымского района.

По данным следствия, 26 января 2022 года неизвестный предложил 21-летнему подсудимому заработать на продаже наркотиков через закладки. Тот согласился и получил задание забрать оптовую партию в 5 килограммов синтетических наркотиков.

Подсудимый получил координаты на одной из улиц в поселке Чулым, затем доехал туда на арендованной в каршеринге иномарке KIA Sportage и забрал закладку. Однако через 1,5 километра автомобиль остановили сотрудники управления наркоконтроля МВД по Новосибирской области.

Полицейский возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. 21-летнего мигранта арестовали, он признал вину.

- На следствии 21-летний гражданин Казахстана пояснил, что переехал в Новосибирск и устроился работать закладчиком в Заельцовском районе. Сожительница подсудимого пояснила, что это был единственный их источник заработка, однако она в этом не участвовала. Ранее молодой не был судим, имел благодарности вуза за участие в спортивных соревнованиях, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Чулымского района Светлана Телимович.

Суд назначил мигранту семь лет и три месяца лишения свободы, приговор в законную силу не вступил.

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