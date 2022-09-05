Погода в Новосибирске 5 сентября 2022 года: начало недели порадует теплом

Начало недели будет теплым. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Погода в Новосибирске 5 сентября 2022 года будет теплой, но ветренной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

- Днем столбики термометров поднимутся до +19…+21 градуса. Ветер подует южный со скоростью от 4 до 7 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +5…+7 градусов, - говорится на сайте.

По данным сайта «Яндекс Погода» днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +16…+18 градусов, а ночью +12…+13 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-746 миллиметров ртутного столба.

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