В Новосибирске женщина-водитель сбила 8-летнего велосипедиста

Ребенка сбили на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске женщина-водитель сбила 8-летнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло на улице Иванова в Академгородке.
- 34-летняя женщина ехала за рулем машины Nissan Note. На пешеходном переходе она сбила 8-летнего мальчика на велосипеде, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Ребенка доставили в больницу. Какие травмы он получил пока неизвестно.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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