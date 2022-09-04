В Новосибирске женщина-водитель сбила 8-летнего велосипедиста

Ребенка сбили на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске женщина-водитель сбила 8-летнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло на улице Иванова в Академгородке.

- 34-летняя женщина ехала за рулем машины Nissan Note. На пешеходном переходе она сбила 8-летнего мальчика на велосипеде, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Ребенка доставили в больницу. Какие травмы он получил пока неизвестно.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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