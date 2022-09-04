Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2022 15:21

Когда выпадет первый снег в Новосибирске 2022: синоптики дали уточненный прогноз

Первый снег Новосибирске 2022 пойдет в сентябре
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Первый снег обещают к концу сентября.

Первый снег обещают к концу сентября.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске первый снег обещают к концу сентября. Информация об этом появилась на сайте «Gismeteo».

Синоптики прогнозируют, что снег выпадет 29 и 30 сентября. В эти дни температура воздуха днем составит 0 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. В целом похолодания начнется уже с 21 сентября.

Впрочем, снег растает уже в начале октября. Температура воздуха вновь поднимется и будет составлять +9 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber