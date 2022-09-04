Когда выпадет первый снег в Новосибирске 2022: синоптики дали уточненный прогноз

Первый снег обещают к концу сентября. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске первый снег обещают к концу сентября. Информация об этом появилась на сайте «Gismeteo».

Синоптики прогнозируют, что снег выпадет 29 и 30 сентября. В эти дни температура воздуха днем составит 0 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. В целом похолодания начнется уже с 21 сентября.

Впрочем, снег растает уже в начале октября. Температура воздуха вновь поднимется и будет составлять +9 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber