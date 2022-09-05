В Новосибирске учитель русского языка устроила фотосессию для мам с особенными детьми

Учительница позвала на благотворительную фотосессию 12 семей. Фото: Ольга Лялина, предоставлено волонтерами "Капельки добра"

В Новосибирске учительница русского языка Ольга Лялина отсняла 12 семей с особенными детьми в доме на колесах на «Речном вокзале». Фотосессия инициативной группы волонтеров «Капельки Добра» собрала сотни лайков в соцсетях:

Особенные мамы были в восторге. Фото: Ольга Лялина, предоставлено волонтерами "Капельки добра"

— У нас было 12 семей, всего 31 человек: мамы и папы с особенными детьми. Дети были с разными диагнозами: ДЦП, расстройство аутистического спектра и так далее. Одна из семей, Ольга и Егор, впервые побывали на фотосессии и были в восторге. А у особенного парня Степана исполнилась мечта: побывать в настоящем доме на колесах. Каждая семья получила 20-30 хороших фото и видео бэкстейджа со съемки в студии Main, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Лялина.

Некоторые попали на фотосессию впервые. Фото: Ольга Лялина, предоставлено волонтерами "Капельки добра"

На съемках волонтер Елена Суманосова помогала фотографу и завлекала детей на камеру.

Летом волонтеры собирали помощь для учебы детям. Фото: Ольга Лялина, предоставлено волонтерами "Капельки добра"

Ольга призналась: она работает учителем русского и английского языка, а в свободное время занимается помощью семьям с детьми-инвалидами в инициативной группе «Капельки добра».

Волонтеры проводят праздники и Дни рождения для семей с особенными детьми. Фото: Ольга Лялина, предоставлено волонтерами "Капельки добра"

Три месяца волонтеры собирали средства на канцелярию к 1 сентября, а также устраивали квесты, дни рождения подопечных и кулинарные мастер-классы.

- Особенных детей очень непросто поймать в кадр, они смотрят на мир иначе. Но когда ты можешь запечатлеть их эмоции и показать людям — это лучшая награда для фотографа, - сообщила Ольга Лялина.

Общая фотосессия заняла всего час. Фото: Ольга Лялина, предоставлено волонтерами "Капельки добра"

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