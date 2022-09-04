За рулем грузовика был мужчина. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске водитель грузовика сбил 7-летнего мальчика. Авария произошла в Ленинском районе около дома на улице Спортивная 3/1.

- 62-летний водитель был за рулем автомобиля «ГАЗ». Ребенок перебегал перед ним дорогу справа налево по ходу движения грузовика, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Ребенка забрали в больницу. Характер травм еще уточняется.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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