Девушка из Татарстана 6 лет искала родного дядю из Новосибирской области

После смерти отца (слева) Ника искала родного дядю 6 лет. Фото: Предоставлено героями публикации

Молодая мама из Набережных Челнов Ника Бойч 6 лет искала родного дядю — и нашла в городе Татарске Новосибирской области. Девушка рассказала «КП-Новосибирск» о поисках:

— Я искала дядю Николая Илькунова - единственного брата моего покойного отца Александра. Так случилось, что отцы у них были разные, а мама, моя бабушка, умерла очень рано. Жизнь разбросала их за тысячи километров, а в 1993 году связь отца Александра с дядей Николаем оборвалась. В этот же год умер дед, отец развелся с мамой и потерял всякий интерес жить и развиваться. Он ушёл из семьи, пил, бродяжничал. Мама меня вырастила, и я вернулась за отцом, помогла ему восстановить документы, встать на ноги. Он старался работать, подрабатывать… но в 2013 году у него случился третий инсульт и инфаркт, - рассказала КП- Новосибирск Ника Бойч. - Я знала что где-то у него остался брат.

Детское фото с отцом (слева) помогло найти родственника в соцсетях. Фото: Предоставлено героем публикации

Девушка стала искать дядю Николая Илькунова, который раньше жил в городе Татарске Новосибирской области. Писала на передачу «Жди меня», искала старые письма и делала запросы в архивы. но все было безрезультатно. Знакомый посоветовал написать в городские паблики. после поста в «Татарск Online» «ВКонтакте» родственник вышел на связь.

- Честно, я не надеялась уже найти дядю, его не было в соцсетях. К моему удивлению, местные жители стали мне писать. Сообщили адрес и дали номер телефона. Сама не успела позвонить, как дядя позвонил сам! Мы очень долго разговаривали, я пообещала приехать в гости, - сообщила Ника Бойч. - Теперь мы уже не потеряемся. Хочу пожелать всем, кто ищет- не теряйте веру!

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