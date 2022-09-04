Авария произошла в Калининском районе. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске двое подростков пострадали в ДТП с мотоциклом. Авария произошла в Калининском районе 4 сентября.

- 41-летний водитель на машине Nissan Cube, двигался по улице Безымянная, со стороны дома 27/1, в сторону дома 23А и в пути следования напротив дома 23А по улице Новоуральской, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и совершил столкновение с мотоциклом, ехавшему по главной дороге, - рассказали в отделе пропаганды городского ГИБДД.

За рулем мотоцикла сидел 15-летний парень. Он ехал вместе с 14-летней девочкой.

- У водителя мотоцикла не было прав, - уточнили в ГИБДД.

Подростков после аварии увезли в больницу. Какие травмы они получили пока неизвестно. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

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