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Общество4 сентября 2022 13:03

Новосибирцев ждет изменчивая погода с 5 по 9 сентября

Синоптики обещают дожди и пасмурные дни
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Неделя будет пасмурной, но теплой.

Неделя будет пасмурной, но теплой.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирцев ждет изменчивая погода с 5 по 9 сентября. По данным сайта «Яндекс Погода» начало недели порадует горожан теплом, а ближе к 7 числу начнутся дожди. Столбики термометров поднимутся до +25, а ночи станут прохладнее. Температура воздуха составит всего +8…+12 градусов.

Как сообщает сайт «Gismeteo» дождливая погода будет 6 и 8 числа. Во все остальные дни переменная облачность, без осадков. Днем температура будет колебаться от +15 до +25, а ночью от +5 до +11. Ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.

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