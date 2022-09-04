Из люка торчит штырь. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы пожаловались на опасный люк на улице Высоцкого. По словам подписчицы группы «АСТ-54» из него торчит штырь и эта проблема уже не первый год.

- На протяжении многих лет никто не обращает внимание на это. А ведь рядом школа, дети ходят, - пишет девушка в группе.

Она не знает куда обратиться с этим вопросом, чтобы проблему устранили.

В комментариях под постом подписчики группы посоветовали женщине написать жалобу через госуслуги.

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